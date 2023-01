Avatar | James Cameron è certo che realizzerà i capitoli 4 e 5 | Ora so cosa farò nei prossimi 6-7 anni

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ha commentato gli ottimi incassi ottenuti da: La via dell'acqua, confermando che quasi sicuramente otterrà il via libera alla produzione dei4 e 5.ha confermato che gli incassi di: La via dell'acqua potrebbero aver definitivamente permesso di avere il via libera ai sequel. Il regista è già al lavoro sul capitolo 3, ma aveva accennato in passato che il destino deidella storia numero 4 e 5 erano ancora incerti e in attesa dell'accoglienza riservata al secondo film. In un'intervista rilasciata a GQ,aveva dichiarato che il budget elevato necessario a realizzare: La via dell'acqua rendeva necessario che il film diventasse "il ...

BadTaste.it Cinema

Cameron , che ha già girato3 ed era in attesa degli incassi per confermare le produzioni di4 e 5, ne ha dato oggi notizia. Il papà di Titanic ha sottolineato come La Via dell'...Guardando soltanto i numeri del mercato nordamericano, però, si nota che il film diCameron deve ancora fare non poca strada per raggiungere il film con Tom Cruise .2 è a quota di 460 ... Avatar 2 può sfondare il tetto dei 2 miliardi di dollari Ed è davvero così necessario James Cameron ha commentato gli ottimi incassi ottenuti da Avatar: La via dell'acqua, confermando che quasi sicuramente otterrà il via libera alla produzione dei capitoli 4 e 5.Il successo di Avatar: La via dell'acqua ha spazzato via ogni dubbio: adesso i sequel della saga sono ufficiali.