Australian Open 2023 | una valanga azzurra sulla terra dei canguri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il mondo del tennis è pronto ad aprire le porte al Masters 1000 che inizializzerà, come da programma, gli eventi più importanti della racchetta internazionale. L’è il primo dei tornei del circuito più importante e tutti i migliori sportivi vorranno partire bene in questo nuovo anno facendo più strada possibile. In Oceania planeranno tantissimi italiani: ecco tutti i partecipanti del nostro movimento tennistico., la lista degli italiani in lizza nel primo Masters stagionale Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini saranno presenti nel tabellone principale grazie alle rispettive posizioni nella classifica ATP. La spedizione, però, potrebbe incrementarsi come una ...