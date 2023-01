Auguri per la Befana | le frasi più simpatiche e più belle da inviare via WhatsApp

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023)per la, lepiùe piùdaoggi 6 gennaio è il giorno dell’Epifania, meglio conosciuta come, per la gioia dei più piccoli a cui arriverà la caratteristica calza con i dolci. Il termine, utilizzato dai greci per indicare la manifestazione di una divinità mediante miracoli, visioni, derivante dal greco “Epiphàneia”, che significa “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”, si riferisce alla visita dei Re Magi al Bambinello Gesù. Per l’occasione proponiamo una selezione die filastrocche daalle persone care per fare glidi “Buona”. La festa che celebra la visita dei re Magi a Gesù bambino, resta ...