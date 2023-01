Atp Adelaide 1 2023 | un acciaccato Sinner cede in due set a Korda

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Anno nuovo, vecchi problemi fisici per Jannik, che esce di scena nei quarti di finale dell’Atp 250 di, sconfitto 7-5 6-1 da Sebastian. Ma a pochi giorni dallo start degli Australian Open ciò che preoccupa di più è l’aver visto l’azzurro lamentarsi e zoppicare a causa di un problema all’inguine dalla fine del primo set in avanti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Un primo parziale che l’allievo di Vagnozzi e Cahill è anche andato vicino ad aggiudicarsi, con tre set point non concretizzati in risposta nel decimo game. Jannik dopo una partenza a rilento, che l’aveva visto perdere il servizio nel game inaugurale della partita, era infatti riuscito a rientrare nel set con un controbreak nel quarto gioco. Sul 5-4 arrivano le tre occasioni mancate e nel game successivostrappa ...

, i risultati dei quarti di finale Nishioka - Popyrin 7 - 6, 6 - 7, 6 - 2 Korda - Sinner 7 - 5, 6 - 1 Medvedev - Khachanov 6 - 3, 6 - 3 non prima delle 11: Djokovic - ShapovalovAdha superato l'ex numero 1 del mondo Andy Murray e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26, senza perdere nemmeno un set. Servizio efficace, diritto fluido e veloce, rovescio ... LIVE Sinner-Korda 5-7, 1-6, ATP Adelaide 2023 in DIRETTA: infortunio per l'italiano, cosa si è fatto Jannik Sinner non sfrutta tre set point nel primo set poi Sebastian Korda scappa verso la vittoria. Un risentimento alla coscia destra condiziona l'italiano che si ritira dal doppio