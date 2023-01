Atp Adelaide 1 2023 | un acciaccato Sinner cede in due set a Korda nei quarti di finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Anno nuovo, vecchi problemi fisici per Jannik, che esce di scena neididell’Atp 250 di, sconfitto 7-5 6-1 da Sebastian. Ma a pochi giorni dallo start degli Australian Open ciò che preoccupa di più è l’aver visto l’azzurro lamentarsi e zoppicare a causa di un problema all’anca dalla fine del primo set in avanti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Un primo parziale che l’allievo di Vagnozzi e Cahill è anche andato vicino ad aggiudicarsi, con tre set point non concretizzati in risposta nel decimo game. Jannik dopo una partenza a rilento, che l’aveva visto perdere il servizio nel game inaugurale della partita, era infatti riuscito a rientrare nel set con un controbreak nel quarto gioco. Sul 5-4 arrivano le tre occasioni mancate e nel game successivo ...