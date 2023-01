ATP Adelaide 1 2023 | Jannik Sinner dà forfait nel torneo di doppio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non una sorpresa, ma c’è la conferma.non disputerà quest’oggi il match dinei quarti di finale dell’ATP di1. Sul cemento australiano l’altoatesino e Lorenzo Sonego avevano in programma la sfida contro la coppia Murray/Venus. Un incontro che non ci sarà, per quanto accaduto anel corso della sfida di singolare contro lo statunitense Sebastian Korda. L’azzurro, infatti, ha avvertito un dolore all’altezza dell’anca e nei fatti la sua partita è finita lì, visto lo score di 7-5 6-1. Un vero peccato perché, nel corso della sfida contro l’americano, stava salendo di livello e mettendo in mostra il proprio miglior tennis. Questa nuova criticità non ci voleva, soprattutto nell’immediata vicinanza di uno Slam, come gli Australian Open (16-29 ...

OA Sport

Adha superato l'ex numero 1 del mondo Andy Murray e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26, senza perdere nemmeno un set. Servizio efficace, diritto fluido e veloce, rovescio ...Il carrarino si è cancellato dal campo dei partecipanti dell'250 di2, dove sarebbe stato il numero 5 del seeding in seguito a un altro forfait, quello di Nick Kyrgios, alle prese con un ... LIVE Sinner-Korda 5-7, 1-6, ATP Adelaide 2023 in DIRETTA: infortunio per l'azzurro, Australian Open in dubbio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA INFORTUNIO JANNIK SINNER: COSA SI É FATTO, AUSTRALIAN OPEN IN DUBBIO 5.10: Per il momento è tutto, l’appuntamento è con le sfide di U ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA INFORTUNIO JANNIK SINNER: COSA SI É FATTO, AUSTRALIAN OPEN IN DUBBIO 5.10: Per il momento è tutto, l’appuntamento è con le sfide di Unite ...