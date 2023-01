Atp Adelaide 1 2023 | Djokovic supera Shapovalov | in semifinale troverà Medvedev

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Novakrispetta il pronostico della vigilia e vola innell’Atp 250 di. Il tennista serbo ha sconfitto il punteggio di 6-3 6-4 il canadese Denis, imponendosi dopo 1h55? di gioco. Salvo un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, in cui è stato breakkato da 40-0, Nole è sempre apparso in controllo delle operazione e non ha corso grossi rischi. L’ex numero uno al mondo sfiderà inDaniil, vittorioso nel derby contro Karen Khachanov con un doppio 6-3. Nell’altrasi sfideranno invece Sebastian Korda e Yoshihito Nishioka, rispettivamente vincitori contro Sinner e Popyrin. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP...

La Gazzetta dello Sport

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell'250 e Wta 500 di1 2023 , in riferimento alla giornata di sabato 7 gennaio. Giornata dedicata ai match di semifinale nel South Australia. Al femminile le due semifinali vedranno di fronte ...Jannik Sinner si ferma ai quarti dell'International. A preoccupare il tennista azzurro più del ko per 7 - 5 6 - 1 con Sebastian ... Korda accede in semifinale del torneosenza aver perso ... Adelaide, Sinner fermato ai quarti da Korda. Per l'azzurro nuovo problema all'anca L'altoatesino ko nei quarti ad Adelaide contro Korda, problema fisico nel finale di primo set. Tra dieci giorni il primo Slam della stagione ...TENNIS - Il problema all'anca sinistra ai quarti di finale dell'ATP 250 di Adelaide 1 è il primo ko dell'anno per Jannik Sinner, che nel 2022 però ha ...