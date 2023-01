Atalanta Spezia | dove vedere il match streaming e diretta tv Coppa Italia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Eccola sfida ditra. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà al Gewiss Stadium Riparte lae per l’è giunto il momento di affrontare agli ottavi di finale lo: avversario che i nerazzurri hanno già affrontato in campionato. Si prospetta unpieno di colpi di scena, ma analizziamola partita inTV. Il, che si svolgerà giovedì 19 gennaio alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmesso insu ...

Sky Sport

Ecco dove vedere la sfida di Coppa Italia tra. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà al Gewiss Stadium Riparte la Coppa Italia e per l'è giunto il momento di affrontare agli ottavi di finale lo: ...Utd - Bournemouth 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Milan 1 - 2 12:30 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2 14:302 - 2 14:30 Torino - Verona 1 - 1 16:30 Roma - Bologna 1 - 0 16:30 ... Spezia-Atalanta 2-2: video, gol e highlights Si prospetta uno stop di due mesi per il portiere olandese dei liguri, già privati del titolare Dragowski Arriva l’esito gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto stamattina il portiere dello ...Ad assistere a Spezia-Atalanta c'erano anche gli osservatori della Juventus per vedere da vicino Jakub Kiwior e Giorgio Scalvini. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che sul giocatore ...