Atalanta | Hojlund convince | a Bologna potrebbe essere titolare

TUTTO mercato WEB

Salvo sorprese apotrebbe essere consegnata la maglia di titolare nel posticipo di campionato di lunedì sera a Bologna. Del resto rinunciare al suo apporto dopo le ultime prestazioni sarebbe ...Un altro gioiello dell'è sicuramente Giorgio Scalvini, da tempo sul taccuino delle big di Serie A e straniere. Un altro classe 2003 comeche già si è ritagliato un posto da titolare ... Non solo Scalvini, la Juve segue anche Hojlund: il danese dell'Atalanta per l'attacco del futuro Il centravanti di Cali ha sacrificato alla causa muscoli e articolazioni in serie. Cronaca di un avantindré dall’infermeria Gian Piero Gasperini va dicendo che, strigliate davanti alla stampa a parte, ...I talent scout della Juve erano presenti a La Spezia per visionare da vicino Scalvini, giocatore che i bianconeri vogliono ora soffiare all'Inter ...