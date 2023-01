Atalanta | Boga parte a una condizione

TUTTO mercato WEB

Jeremielascerà l', ma il prezzo alto richiesto dai bergamaschi frena al momento le trattative. I nerazzurri chiedono infatti 20 milioni per il franco - ivoriano arrivato con tante aspettative ...Tre gol in 24 ore. Mario Pasalic è l'uomo copertina di inizio 2023 per l'. Protagonista nel pareggio a La Spezia (sua la zampata per il 2 - 2), il croato si è preso ...alla fantasia die ... Atalanta, il mercato inizia con le cessioni: Boga pronto a dire addio, ma servono 20 milioni Bergamo. Gli occhi del Liverpool su Teun Koopmeiners. Secondo le voci che rimbalzano a più riprese dall'Inghilterra, il club di Premier League starebbe ...I nerazzurri vogliono limitare al minimo la spesa per l'investimento, inoltre puntano sull'asta visto che sul giocatore ci sono almeno tre squadre ...