Assegno sociale per tanti in più | coi chiarimenti INPS si aprono le richieste

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’è una misura estrema di sostegno per chi si trova in condizioni disagiate. Ma siccome purtroppo gli italiani che si trovano in condizioni estreme e disagiate sono sempre di più sta montando con forza in Italia la polemica per avere un reddito di base universale e cioè un reddito erogato a tutti. Su Internet ormai le iniziative per chiedere il reddito di base si moltiplicano e sempre più italiani richiedono con forza questo giusto diritto proprio perché andare avanti nella vita avendo il minimo per mangiare e per dormire è un diritto autentico dell’essere umano e lo stato che non lo riconosce non è uno stato civile.come chiederlo (I Love Trading)L’viene erogato a domanda a beneficio proprio di quei cittadini ...