Asse Napoli-Samp | Di Marzio sicuro | “succederà domani” | poi la conferma su Contini

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Titoli di coda e fumata bianca per la trattativa che ha interessato lo scambio di prestiti tra Bereszynski e Zanoli, rispettivamente didoria e. Durante la trasmissione in diretta Calciomercato – L’Originale, Gianluca diche l’accordo è stato trovato tra le parti. FOTO GETTY – BereszynskiCalciomercato Ladi Gianluca disulla trattativa Bereszynski-Zanoli Di seguito quanto detto dal giornalista: “Tutto fatto per Bereszynski dalladoria. Nelle prossime ore previste le visite mediche. Era un’operazione già in stato avanzato, ma ora possiamo dire che Bereszynskisvolgerà le visite mediche. Quando si fanno le visite mediche significa che l’operazione è ormai ...

Footballnews24.it

COL BARI PER CHEDDIRA: LA SITUAZIONE Come riportato dal Corriere dello Sport , infatti, il Bari vorrebbe chiudere la trattativa per circa 10 milioni di euro proprio con gli azzurri. In ...D'Arminio, che indagava sul traffico di stupefacenti lungo l'tra Campania e Sicilia, fu ucciso a 39 anni il 5 gennaio del 1976 mentre si trovava, con il figlio di quattro anni, all'interno di un ... Calciomercato Sampdoria, asse con il Napoli: Osti chiude tre affari con Giuntoli Afragola (Napoli), 5 gennaio del 1976. È la vigilia dell'Epifania e un padre è amorevolmente insieme al figlio di 4 anni ...In caso di cessione del giocatore, inoltre, il 50% andrebbe nelle casse del Parma, in virtù dell’accordo siglato tra i due club – Attuale capocannoniere in Serie B con la maglia del Bari, e reduce dal ...