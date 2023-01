Arrivano i vigilantes La ricetta Salvini per la sicurezza nelle stazioni

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Piùe sorveglianzaitaliane. Il governo interviene dopo l'accoltellamento di una ragazza israeliana avvenuto alla Stazione Termini di Roma il giorno di San Silvestro. L'aggressore, un ragazzo polacco, è stato arrestato a Milano martedì scorso. Per prevenire nuovi episodi simili e garantire laall'interno degli scali ferroviari, il governo vara il pianoper chi viaggia e lavora. Oltre 300 assunzioni all'anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone per garantire piùitaliane, sui treni earee ferroviarie. I «» entreranno nell'organico di Fs ...

LA NAZIONE

... mentre le minime della notte- 10° C . Saccheggi nei negozi di Buffalo: spari sulla folla ... Le guardie giurate di supermercati e catene e idi quartiere avrebbero aperto il fuoco ...Quandoi jihadisti dovete resistere e cacciarli usando coltelli, machete e lance. Poi uno ... interetnica e interreligiosa - nel Paese e al moltiplicarsi di gruppi di, formati da ... "Lo stipendio Zero euro". Il vigilante 'perde' 133 ore GENOVA - Tragedia in un appartamento di via Anfossi, a Genova Pontedecimo: un vigilantes di 32 anni, Andrea Incorvaia, ha prima ucciso la fidanzata Giulia Donato, 23 anni, con un colpo di pistola, poi ...Napoli, 3 Gennaio - E' un 49enne albanese irregolare con precedenti di polizia ad aver inveito contro i vigilantes dell'ospedale Loreto mare di Napoli, ieri ...