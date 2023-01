Arriva Valdemaro Gustinelli per potenziare la struttura societaria della Pallavolo San Giustino

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 gennaio 2023), per lui anche il ruolo di consulente tecnicoprima squadra di SanIl nuovo anno ha portato una nuova figura all’internoSan, nell’ottica di un potenziamentostruttura societaria. Dalla vicina Città di Castello èto, che ha alle spalle un passato da giocatore nella massima serie e in B1, prima di intraprendere la strada di dirigente e team manager in terra tifernate., 53 anni, ricopre dallo scorso 1° gennaio i ruoli di responsabile dell’area tecnica e sportiva del settore giovanile maschile; di coordinatore delle collaborazioni tecniche esterne e di consulente tecnico ...