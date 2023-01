Arianna Mihajlovic | lo straziante messaggio per Vialli

Leggi su tvzap

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il calcio italiano e mondiale ha recentemente subito la perdita di due importanti figure come Sinisae Gianluca, entrambi vittime di malattie che si sono rivelate troppo forti per loro. La notizia della morte diha suscitato molta tristezza e molti hanno voluto ricordarlo per l’uomo e il campione che era.ha combattuto per anni contro un tumore al pancreas, che alla fine lo ha costretto a lasciare il suo ruolo nello staff della Nazionale italiana a causa del peggioramento delle sue condizioni. Nonostante la sua situazione fosse grave, tutti speravano di non ricevere mai questa triste notizia e il suo ultimovocale inviato ai vertici della Federazione testimonia la sua forza e determinazione fino alla fine. La perdita dilascia un vuoto ...