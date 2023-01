Arezzo | lite tra vicini sfocia in omicidio Dalla ruspa agli spari | cosa è successo

Agenzia ANSA

La ruspa contro la casa, le fucilate e la morte di un operaio albanese di 57 anni. Ecco la ricostruzione dell'omicidio a San Polo, frazione di ...commenta Ad, durante unatra vicini , un operaio di 57 anni ha assaltato una villetta con una ruspa ma il proprietario di casa ha sparato, uccidendolo. È accaduto nella tarda serata di giovedì a San ... Lite tra vicini ad Arezzo, un morto Una lite tra vicini è finita in tragedia a San Polo, una frazione di Arezzo, dove un 59enne ha assaltato la villetta del vicino con una ruspa e il proprietario di casa gli ...Una lite tra vicini è finita in tragedia: è accaduto ieri sera in una frazione di Arezzo, dove un cittadino albanese di 57 anni ha assaltato la villetta del vicino, ...