Arezzo | con la ruspa contro la villa del vicino che gli spara e lo uccide

Una lite tra vicini è finita in tragedia: è accaduto ieri sera in una frazione di Arezzo, dove un 59enne ha assaltato la villetta del vicino con una ruspa e il proprietario di casa gli ha sparato, uccidendolo. La tragedia è accaduta nella frazione di San Polo. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne, a bordo di una ruspa, ha assaltato l'abitazione del vicino. I vigili del fuoco hanno fermato il motore del mezzo, rimasto acceso, e fatto uscire le persone dall'abitazione.