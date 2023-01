Arezzo | assalta villetta con ruspa | proprietario spara e lo uccide

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una lite tra vicini sarebbe all’origine di un omicidio che si è consumato nella serata di giovedì 5 gennaio alle porte di. Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato colpito con un’arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto intorno alle ore 20.30 nelle campagne di San Polo. Dalle prime notizie, sembra che il 59enne, di origine straniera, che risiedeva in unadella zona, dopo essere salito a bordo di un escavatore, avrebbe iniziato a colpire il tetto dell’appartamento che si trova al piano superiore e dove vive un’altra famiglia. Dopo l’assalto con la, ildella casa hato un colpo di fucilendo il 59enne. La salma è stata trasferita nelle camere mortuarie del policlinico ...