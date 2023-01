Archeologia | a Pompei riapre la Casa dei Vettii | martedì l’inaugurazione col ministro Sangiuliano

(Di venerdì 6 gennaio 2023)10 gennaio 2023 (ore 11.45), ildella Cultura, Gennaro, sarà al Parco archeologico diper la riapertura delladei. Interverranno il direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna, il direttore generale del Parco archeologico di, Gabriel Zuchtriegel. Una nota informa che giornalisti, fotografi e cineoperatori TV interessati sono pregati di accreditarsi entro e non oltre domenica 08 gennaio 2023 (ore 20), inviando una mail all’indirizzo.ufficiostampa@cultura.gov.it, dal quale riceveranno le necessarie indicazioni logistiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pompei

