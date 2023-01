“Appuntamento al Lungomare” | il testo del brano di Napoleone

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Continua il racconto in musica del cantautore partenopeo già autore di singoli di successo per artisti italiani Dopo un anno di successi radiofonici e importanti palchi su e giù per lo stivale il nuovo corso disi apre con l’uscita il 6 gennaio del singolo “al” per Virgin Music LAS Italia / Universal Music Italia: una nostalgica ballata funk scritta e prodotta ancora una volta con la complicità di Giordano Colombo.si nasce e questo giovane cantautore campano fortunatamente “lo nacque”! Non c’è bisogno infatti di nascondere il talento dietro uno pseudonimo per Davide, artista che si è posto all’attenzione del pubblico grazie a una scrittura che vive nell’intercapedine tra la scena pop e l’eco della tradizione del funk partenopeo, tra incisi in ...

