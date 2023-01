Appare sui Samsung Galaxy S22 l’aggiornamento di gennaio | novità USA

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ci sono nuovi elementi di analisi molto interessanti che possiamo prendere in esame questa mattina a proposito delS22. La serie ha ottenuto tutto sommato un discreto successo nell’ultimo anno qui in Italia, al punto che il produttore coreano ha fatto registrare quote di mercato forse al di sopra delle aspettative. Ecco perché il rilascio di un nuovo aggiornamento rappresenti sempre e comunque una notizia sulla carta interessante, a prescindere dallesignificative che possiamo trovare al suo interno. Vedere per credere quanto riscontrato con la patch di2023. Primi riscontri suiS22 a proposito deldi: svolta direttamente dagli USA Un’altra notizia da prendere in esame con grande ...