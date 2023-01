Aouar sceglie l'Algeria e vede l'Italia | sfida Milan-Roma | costa zero ma c'è un ostacolo

Calciomercato.com

1' - InzaghiOnana fra i pali dal 1'. Solo panchina per Skiriniar, in attacco Lukaku e ... Allenatore : Inzaghi LIONE (4 - 3 - 3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Lepenant,, ...1' - InzaghiOnana fra i pali dal 1'. Solo panchina per Skiriniar, in attacco Lukaku e ... Allenatore : Inzaghi LIONE (4 - 3 - 3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Lepenant,, ... Aouar sceglie l'Algeria e vede l'Italia: sfida Milan-Roma, costa zero ...