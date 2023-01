Anticipazioni Uomini e Donne del 6 01 | il mistero di Armando Incarnato

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella giornata oggi, venerdì 6 gennaio 2023, presso gli studi di Cinecittà si sono registrate le nuove puntate del dating show di canale 5, condotto da Maria De Filippi.ha visto ancora una volta l'unione dei tronisti del trono classico con i protagonisti di quello over, ecco che cosa succederà nelle prossime puntate, vi riportiamo quanto segue.Trono Over registrazione 6 gennaio 2023: Riccardo e Gloria a capodanno insieme Si parte con un Tina Cipollari show degno di nota, l'opinionista ha fatto fare gli auguri dal pubblico invitandolo ad applaudire e ad alzarsi in piedi per Gemma Galgani, visto che oggi è la festa dedicata all'Epifania (ironicamente). La Galgani, successivamente, si è trovata al centro studio con Alessandro, affiancata da Cristina, Desdemona, Silvia e Pamela. Proprio con ...