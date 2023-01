Anticipazioni Uomini e Donne del 6 01 23 | grossa lite a centro studio nel Trono classico

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Daeover ecco le: Nessuna scelta. Federico ha portato in esterna Carola, lei gli ha fatto compagnia a lavoro e sono stati tutto il tempo a chiacchierare e scherzare, solo che dopo lui, rivendendo l’esterna, ha affermato che in qualche modo lo ammalia, come se lo prendesse per “scemo”. Quando Maria ha chiesto con chi volesse ballare lui non ha ballato con nessuna delle due. In particolare Carola non l’ha voluto baciare, lo ha solo salutato alla fine dell’esterna con un bacio sulla guancia. Lavinia ha litigato di brutto acon Alessio Corvino, ha portato in esterna Alessio Campoli ed è andata a fargli una sorpresa a lavoro. Tra loro c’è stato un ...