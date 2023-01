Anno nuovo | vecchi fantasmi per Jannik Sinner Una zavorra pesante sulle ambizioni

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si sperava che il 2023 potesse rappresentare undi svolta. Una stagione da vivere finalmente senza i problemi fisici a catena del 2022. Invece ilha subito rievocato iper: purtroppo quella del fisico è una grana irrisolta. Ma c’è anche dell’altro. LE LACUNE GIÀ VISTE Già ieri ad Adelaide contro Thanasi Kokkinakis erano riaffiorati difetti noti. Uno su tutti? La tendenza a non chiudere un set con la battuta a disposizione., in particolare, si è ritrovato a servire sul 5-3: in quel momento ha accusato un vero e proprio black-out, subendo il break a 0. Successivamente si è poi aggiudicato il parziale al tie-break, tuttavia anche nella passata stagione erano stati svariati gli episodi in cui aveva ...

TrentoToday

Discontro E incassato il 'No', i dem tornano ad attaccare la candidata e il Movimento sul ... Tanto più che il prossimoConte parrebbe volerla candidare alle europee capolista 5S per il ...La possibilità di unesecutivo di nominare persone di fiducia nei posti di vertici dell'... che però per quell'incarico percepiva un compenso di 100.000 euro all', oppure nominare un suo ... Quattro trucchi per mantenere i buoni propositi per l’anno nuovo Finale Ligure – Dopo la chiusura notturna dello scorso lunedì 2 gennaio, il distaccamento dei vigili del fuoco di Finale, resterà chiuso, anche oggi, per tutta la giornata. Una situazione che crea una ...Dopo 20 giorni di sosta riparte l'Eccellenza e lo fa subito con sfide da non perdere. Quella che riteniamo più interessante, anche in virtù che coinvolge la capolista, è appunto Sansepolcro-Atletico B ...