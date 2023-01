Anna | il debutto alla regia di Monica Guerritore è dedicato alla Magnani | i dettagli

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è l’esordiodie la prima pellicola sudi cui nel 2023 ricorrono i 50 anni dmorte. Icona del cinema italiano, ma non solo, ha scritto la storia della settima arte, divenendo la prima interprete italiana a riscuotere il consenso globale. Domenica scorsa nel corso del programma Domenica In in diretta su Raiuno dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma,ha presentato per la prima volta in tv. Si tratta, come già precisato, della sua opera primaper il cinema e la prima pellicola in assoluto sulla vita di...