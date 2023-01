Angelus dell’Epifania | Papa Francesco esorta ad avere coraggio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nel giorno in cui la Chiesa Cristiana celebra il momento della manifestazione (Epifania) di Gesù all’umanità,invita adlo stessoche ha guidato il cammino dei Magi. Il Santo Padretutti procedere sapendo distinguere la reale “meta della vita, dalle tentazioni“. E a godere, dopo un lungo viaggio, della meraviglia della pace. Il 6 gennaio la Chiesa Cristiana orientale e occidentale celebra la manifestazione di Gesù all’intera umanità: l’Epifania. Un momento simbolico e cruciale che conclude il tempo di Natale e che si esprime con la presenza simbolica dell’arrivo dei Magi. Questi re venuti da ogni angolo del mondo per adorare il Bambino nato nella grotta. I Re Magi sono l’umanità, il popolo tutto a cui Dio sceglie di mostrare suo Figlio. E seguendo i passi di questo ...

Francesca Sabatinelli " Città del Vaticano Il pensiero di Francesco, nel dopo, è andato alla Giornata missionaria mondiale dei ragazzi, che si celebra nella festa: Saluto tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che in ogni parte del mondo ...Lo ha detto Papa Francesco dopo l'. Papa Francesco cita ...'interiore pellegrinaggio del loro cuore'' (Omelia per l'...'interiore pellegrinaggio del loro cuore'' (Omelia per l', ... Il Papa: "Adoriamo Dio e non le logiche seducenti ma vuote del male"