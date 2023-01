Anche in Germania parlano di maledizione Spalletti | «è tornata la magia nera»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il quotidiano tedesco Süddeustche Zeitung scrive di, di una vera e propriache da anni perseguiterebbe l’allenatore del Napoli. E ravvisa nella sconfitta con l’Inter l’inizio del periodo nero che puntualmente, ogni stagione, arriva. Unadel genere ti si attacca addosso. In qualsiasi regione d’Italia che non sia la Campania (la Süddeustche scrive Sud), la gente non ha dubbi sul fatto che l’allenatore Lucianosubisca una sorta diogni volta che le sue squadre giocano partite importanti. Con una probabilità del cento per cento. Il quotidiano scrive che in sé la sconfitta in casa dell’Inter non è una vergogna. “Se non fosse per la storia della”. La pausa dei ...