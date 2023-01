Amici | anticipazioni della puntata di domenica 8 gennaio | due inaspettate eliminazioni

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo le consuete vacanze natalizie,è pronto a tornare in onda con una. In attesamessa in onda del pomeridiano, sul web sono iniziate a circolare letrapelate dalla registrazione avvenuta nel pomeriggio del 4ELIMINAZIONE – Stando a quanto emerso dalle recenti, nellaavverranno L'articolo