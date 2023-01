Amici 22 | ecco chi è il nuovo cantante che è entrato a un passo dal serale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un paio di giorni fa è stata registrata la prima puntata del pomeridiano del 2023 di22 di Maria De Filippi. Un pomeridiano intenso che ha visto ben tre nuovi ingressi, due eliminazioni e un alunno che ha conquistato l’accesso al. Quello che in realtà non sapevamo e che in realtà i nuovi ingressi non sono tre, bensì quattro. La più famosa è senza dubbio laValeria Mancini, star di TikTok. Là il suo nickname è ValeriVallery e vanta oltre 7 milioni di mi piace. E’ nota sulla piattaforma perché tutti i suoi video iniziano con ‘è guera’ (parola pronunciata così, con una R sola) in risposta alle varie richieste di cantare qualche canzone. Confermato anche il banco della ballerina Vanessa e della ballerina di latino Eleonora. A prendere il posto di Cricca, invece, è stato ilLorenzo Longoni, in ...

