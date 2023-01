Amici 22 | chi è il cantante preso ad un passo dal serale?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ecco chi è il nuovoche è entrato ad undaldi22 Il 4 gennaio 2023 è stata registrata la puntata del pomeridiano di22, che andrà in onda l’8 gennaio. Le anticipazioni web svelano che ci sono stati quattro ingressi e tre eliminazioni, tra cui quella di un. Ilin questione è Cricca, che ha dovuto lasciare la scuola dopo essere stato mandato in sfida da Rudy Zerbi. L’allievo Cricca ha dovuto affrontare in sfida Lorenzo Longoni, in arte Jore, che ha cantato Ancora ti penso. La prova è stata giudicata da un giudice esterno, che ha eletto vincitore Jore. Chi è Lorenzo Longoni, in arte Jore? Lorenzo Longoni, in arte Jore è il giovane artista che ha battuto Cricca ad22 e ha realizzato il sogno di ...