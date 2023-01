Amici 22 | Angelina Mango e Samuele Segreto una nuova coppia? Maria De Filippi sgancia il gossip!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 00Mentre cresce l’attesa generale per il ritorno in tv di22, tra i banchi della celebre scuola diDepotrebbero rivelarsi una. O almeno questo trapela dalle anticipazioni TV relative allapuntata domenicale del talent, che vede la conduttriceDestuzzicare il ballerino sulla passione che lo travolge da poco per il canto, menzionando la cantante e figlia d’arte. Un momento che darebbe spazio ad una bomba di gossip sul prenanunciato inizio di unalove story in TV.22 diDe, imbarazzo in studio per ...

All Music Italia

Un allievo ottiene il pass per il serale diLa conduttrice diha annunciato che tra 10 ... Anchee Maddalena, prime nelle gare di canto e ballo, si sono fatte avanti per ottenere il ..."Non è un attrice, ma conosce bene il nostro mondo " ha detto Pitt agli" e poi è meglio non ... Un'autentica rivincita per l'ex marito diJolie (il loro matrimonio è naufragato tra ... Amici: Angelina Mango rivede immagini del padre: “Cerco di guardarlo in modo distaccato, quando canta, e di prendere spunto” La puntata in programma domenica 8 gennaio è la prima del 2023 e saranno molte le sorprese tra cui anche il primo concorrente ufficiale dell'ultima fase del talent ...Nel corso delle riprese del 4 gennaio, la conduttrice di Amici ha svelato che il serale inizierà nella seconda metà di marzo: Ramon già promosso ...