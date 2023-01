Amadeus | colpaccio clamoroso a Sanremo | chi porta di nuovo all' Ariston

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Checco Zalone pronto al bis di? Il comico pugliese sarebbe pronto a salire disul palco dell', convinto dal pressing del direttore artistico. Quest'ultimo, infatti, sarebbe ancora alla ricerca di una spalla dopo il forfait di Fiorello. L'indiscrezione è stata rita dal Messaggero, secondo cui mancherebbe solo l'ufficialità. Il conduttore avrebbe "corteggiato" Zalone per mesi, fino a ottenere un "sì" da parte del comico, anche se dopo qualche tentennamento. Lo scorso anno lo showman barese si è esibito in un'unica serata, proponendo diversi sketch comici ma anche critici, che hanno conquistato il pubblico. Adessospera che lo spettacolo offerto da Zalone possa essere spalmato su più serate. Per quanto riguarda le co-conduttrici, ...

riuscirà a sorprendere anche con gli altri ospiti Chissà, intanto pare che anche questa nuova edizione dell'evento musicale abbia tutte le carte in regola per essere l'ennesimo successo. ...Ildi Sanremo 2023, del resto,lo ha già messo a segno invitando Chiara Ferragni ed ottenendo la sua partecipazione per ben due serate: l'influencer aprirà e chiuderà la ... Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus Sofia Goggia in conduzione Il colpaccio di Sanremo 2023, del resto, Amadeus lo ha già messo a segno invitando Chiara Ferragni ed ottenendo la sua partecipazione per ben due serate: l’influencer aprirà e chiuderà la competizione ...Amadeus ha invitato due super ospiti al suo Festival di Sanremo 2023, ma di chi stiamo parlando Uno è un cantante famosissimo!