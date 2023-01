(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le aziende produttrici del Legembi dovranno condurre altri studi, intanto il via libera è arrivato con procedura accelerata. Il costo è di 26.500 euro l'anno. "Ma non blocca la" e bisogna fare attenzione agli effetti collaterali per i pazienti che lo assumono

la Repubblica

La Food and Drug Administration ha autorizzatoStati Uniti il farmaco Leqembi per l'secondo la procedura accelerata. "Questa nuova terapia mira a influenzare il processo patologico alla base del morbo invece di trattare solo i ...23.00 Usa: Fda approva farmaco perLa Food and Drug Administration ha autorizzatoStati Uniti il farmaco Leqembi per l'secondo la procedura accelerata. "Questa nuova terapia mira a influenzare il processo patologico alla base del morbo invece di trattare solo i ... Alzheimer, negli Usa approvato un farmaco che rallenta la malattia La Food and Drug Administration (Fda) americana autorizza l’atteso farmaco per l’Alzheimer di Eisai e Biogen. Negli studi eseguiti il Leqembi ha mostrato risultati promettenti per la cura della malatt ...La Food and Drug Administration americana ha autorizzato l’atteso farmaco per l’Alzheimer di Eisai e Biogen. Negli studi eseguiti il Leqembi, questo il nome del farmaco, ha mostrato risultati promette ...