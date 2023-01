Alzheimer | autorizzato il Leqembi | l' atteso farmaco di Eisai e Biogen Risultati promettenti

Gazzetta del Sud

Lecanemab è un anticorpo monoclonale che riconosce ed elimina gli aggregati di beta - amiloide, il maggior costituente delle placche caratteristiche dell'. La sperimentazione (denominata ...La Food and Drug Administration americana autorizza l'atteso farmaco per l'di Eisai e Biogen . Negli studi eseguiti il Leqembi ha mostrato risultati promettenti per la cura della malattia, da cui sono affetti circa 6,5 milioni di americani, con un evidente ... Alzheimer: autorizzato il Leqembi, l'atteso farmaco di Eisai e Biogen ... Questa la decisione della Food and Drug Administration (Fda) americana. Il farmaco, che ha mostrato risultati promettenti, permette un evidente rallentamento della malattia.(Adnkronos) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato il farmaco Leqembi per il morbo d’Alzheimer secondo la procedura di approvazione accelerata. “Questa opzione terapeutica ...