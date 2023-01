Altro lutto nel mondo del calcio | Gianluca Vialli è morto

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di”. Con queste parole la sua famiglia ha dato ai fan la notizia della morte dell’ex attaccante, che non ce l’ha fatta dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. Si è spento a Londra, dov’era ricoverato da alcune settimane a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. L'articolo proviene da Inews24.it.

Sport Mediaset

gravenel calcio. . L'ex attaccante di Juventus e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra aveva 58 anni e da cinque anni lottava contro un tumore al pancreas. "Ciao Gianluca" e ...Il mondo del calcio ancora in. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic , di Pelé , oggi a Londra dove era ricoverato è venuto a mancare uncampionissimo, Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Cremonese, Samp, Juve e Chelsea, ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset Altro grave lutto per il mondo del calcio. È morto Gianluca Vialli: a 58 anni l'ex attaccante si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.La sua malattia era nota a tutti. E, fino alla fine, tutti hanno sperato che la potesse battere con un altro dei suoi gol. Ma le cose sono andate diversamente. È morto a Londra, dove era ricoverato ...