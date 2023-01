Alternanza scuola-lavoro | Valditara | lavoriamo per rivederla | bisogna tutelare la vita degli studenti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "L'va rivista:glie la loro. Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro delMaria Elvira Calderone". Così su Twitter il Ministro dell'Istruzione e del Merito, GiuseppeL'articolo .

" L'lavoro va rivista: bisogna tutelare gli studenti e la loro vita . Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del Lavoro Maria Elvira ..."L'alteranzalavoro va rivista: bisogna tutelare gli studenti e la loro vita. Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone". Lo ...Il governo annuncia di voler rivedere l'Alternanza scuola lavoro, la modalità didattica che attraverso l’esperienza pratica in azienda aiuta a consolidare le conoscenze acquisite ...Enzo De Seta, papà di Giuliano, il 18enne morto schiacciato da una lastra durante l’alternanza scuola-lavoro: “Non c’è odio nel ...