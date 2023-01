Alternanza scuola - lavoro | per la morte di Giuliano De Seta nessun risarcimento dall' Inail Il ministro Calderone | ' Cambieremo la norma'

la Repubblica

'Va cambiata immediatamente' la normativa vigente sui risarcimenti su chi muore durante il periodo di- lavoro 'e lo faremo con il prossimo decreto a cui stiamo lavorando in questi giorni, primo veicolo normativo utile'. Sono le parole del ministro del Lavoro Marina Calderone, ...'Va cambiata immediatamente' la normativa vigente sui risarcimenti su chi muore durante il periodo di- lavoro 'e lo faremo con il prossimo decreto a cui stiamo lavorando in questi giorni, primo veicolo normativo utile'. Lo afferma il ministro del lavoro Marina Calderone , ... Venezia, niente risarcimento per la famiglia dello studente morto in alternanza scuola-lavoro «Va cambiata immediatamente» la normativa vigente sui risarcimenti su chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro «e lo faremo con il prossimo decreto a cui ...«Va cambiata immediatamente» la normativa vigente sui risarcimenti su chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro «e lo faremo con il prossimo decreto a cui ...