Allegri | ' ' Vialli un esempio per i giovani' '

Tuttosport

Così Massimilianosu Gianlucanel giorno della scomparsa del grande attaccante, con la Juventus dal 1992 al ......contro i nerazzurri l'impresa compiuta lo scorso settembre contro la 'Vecchia Signora' di, ... Infine, ma non meno importante, il ricordo di Palladino per la scomparsa di Gianluca: 'Lo ... Vialli, Allegri ferma la conferenza: un minuto di silenzio. "Ci ha dato tanto" La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di Serie A di domani tra Juventus e Udinese. Il mister ricorda Vialli ...L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ritiene che il Napoli è nettamente favorito per lo scudetto Conferenza stampa di presentazione di Juventus-Udinese da parte di Massimiliano Allegri. L’ ...