Allegri | minuto di silenzio per Vialli | ' Un grande giocatore e un grande uomo | ci mancherà'

Goal Italia

Lo ha detto il tecnico della Juventus , Massimiliano, chiedendo undi raccoglimento in sala stampa alla vigilia della sfida casalinga con l'Udinese . " Gianluca ha rappresentato tanto ...Toccante gesto da parte di Massimilianoche, prima d'iniziare la conferenza stampa pregara di Juventus - Udinese , si è fermato per dedicare undi silenzio in onore di Vialli ... Allegri ricorda Vialli: un minuto di silenzio prima della conferenza ... Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Inizia a parlare ...La Juventus cerca l'ottava vittoria consecutiva nell'anticipo contro l'Udinese: le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia ...