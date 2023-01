Allegri | «Il Napoli è nettamente favorito | una sconfitta ci sta»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il tecnico della Juventus Massimilianopresenta Juventus-Udinese in conferenza stampa.si è soffermato molto sulla scomparsa di Gianluca Vialli ed ha iniziato la conferenza osservando un minuto di silenzio: «Prima di iniziare la conferenza e parlare della partita di domani è doveroso ricordare Ernesto Castano, scomparso ieri, e Gianluca Vialli, mancato stamattina. Due giocatori ma prima di tutto due uomini. Vialli ho avuto il piacere di conoscerlo. Hanno dato tanto al calcio, alla Juventus e sono entrati nella storia della Juve e della Nazionale. Vi chiedo di fare un minuto di raccoglimento in memoria di questi due uomini. Grazie». Cosa ha rappresentato Vialli per?«Tanto, come giocatore ma soprattutto come uomo. Per i ragazzi più giovani un esempio da seguire, mancherà a tutti noi». Un ricordo personale di ...

