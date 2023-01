Alice Neri | Mohamed Gaaloul si difende | ' Non sono scappato | ero in Francia per lavoro'

SulPanaro

Le indagini per l'omicidio dicontinuano senza sosta. Il colpevole della morte della giovane mamma morta carbonizzata all'interno della sua auto nelle campagne di Concordia, in provincia di Modena, non ha ancora un ...Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni indagato dalla procura di Modena per l'omicidio della 32enne, è stato interrogato questo pomeriggio nel carcere di Sant'Anna di Modena, dopo il rientro in Italia di ieri, dalla Francia, su un volo atterrato a Linate. Gaaloul, che per i pm la notte ... Caso Alice Neri, Mohamed Gaaloul si è avvalso della facoltà di non rispondere Le indagini per l'omicidio di Alice Neri continuano senza sosta. Il colpevole della morte della giovane mamma morta carbonizzata all'interno della sua auto nelle campagne di Concordia, ...Discolpe sulle accuse del delitto di Alice Neri: non è fuggito in Francia, era andato per lavorare come imbianchino.