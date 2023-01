Adnkronos

Carlos, numero 1 del tennis mondiale, salta per infortunio gli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 16 al 30 gennaio a Melbourne. 'Quando ero nel mio momento ...Altroaveva saltato le Atp Finals e le fasi finali di Coppa Davis e ora deve fermarsi di nuovo. Gli Australian Open perdono un potenziale grande protagonista, uno dei principali ... Alcaraz stop per infortunio, salta gli Australian Open 2023 By HOWARD FENDRICH AP Tennis Writer Top-ranked Carlos Alcaraz has pulled out of the Australian Open because of an injured right leg. The 19-year-old from Spain wrote on social media Friday that he got ...Il numero 1 al mondo deve saltare il primo Slam stagionale per un infortunio "al muscolo semimembranoso della gamba destra". L’impatto sul tabellone ...