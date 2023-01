La Gazzetta dello Sport

... mi sono infortunato a causa di un movimento casuale e innaturale durante l'allenamento", l'dello spagnolo sui social. Ma non c'entrano gli addominali, che avevano fermatoalla fine ...Ecco il post su Instagram: Le ultime su CarlosIl tennista spagnolo Carlosera il grande favorito, subito dietro a Novak Djokovic, del torneo australiano ma ora dovrà totalmente ... Alcaraz, annuncio shock: è infortunato, non giocherà gli Australian Open "Nel corso della preseason, mi sono infortunato a causa di un movimento casuale e innaturale durante l'allenamento".Notizia shock per gli Australian Open, primo Slam della stagione che partirà senza il numero 1 del mondo: Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente il proprio forfait dal torneo a causa di un infortu ...