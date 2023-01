Al Pd lo spoil system non piace solo quando viene da destra

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lo “” del centro, cioè il cambio nei posti di potere, non va giù al Pd. O meglio: era ben accettoa fare le nomine erano loro, che hanno occupato tutto l’occupabilene avevano facoltà. Adesso che a scegliere è qualcun altro, si grida allo scandalo. Insomma se fino a ieri la sostituzione selvaggia dell’alta burocrazia ci veniva raccontata come un meccanismo moderno per fluidificare l’azione di governo, oggi con laal potere già si parla di un mezzo putsch. “Quello a cui stiamo assistendo in queste ore – scrive il partito democratico sui social – è un vero e proprio assalto all’amministrazione dello stato”. Ed Enrico Letta alza i toni: “Che brutto segnale lodel governo applicato alla gestione del ...

Il Sole 24 ORE

'Qui non c'entra lo, c'entra la non funzionalità di un sistema i cui i tempi, le cui procedure, i cui vincoli, rendono infinitamente più difficile per tutti operare, a ogni livello, rispetto a qualsiasi ...Lo dice Guido Crosetto, ministro della Difesa in una intervista al "Corriere della Sera" parlando delle polemiche dell'opposizione per lodella dirigenza pubblica. Proteste nate dopo l'... Dall'Aifa al terremoto, iniziato lo spoil system del governo: ecco le prossime tappe MILANO (ITALPRESS) – “Annunci mai fatti. Ormai le parole di chi sta al governo non contano più, conta solo la rappresentazione che se ne ...Lo spoils system di Meloni parte dalla rimozione del commissario per la ricostruzione. Accuse di FdI ai contratti di area dem: "Polemica disgustosa, sono un uomo delle istituzioni" ...