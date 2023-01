Al Nassr | sempre il solito Ronaldo | ecco cosa fa mentre giocano i suoi compagni VIDEO

La Gazzetta dello Sport

...da una selezione mista di Al - Hilal e Al -. L'ex Real e Juve non ha ancora esordito ufficialmente con la sua nuova squadra eppure non si perderà l'appuntamento contro il rivale di. ...... dove Ronaldo sta iniziando la sua nuova avventura con la squadra Al, la modella e influencer ...insieme alla nostra bellissima ... CR7 è sempre un fenomeno: in 48 ore "regala" 4 milioni di follower all'Al-Nassr! Nonostante il contratto plurimilionario appena firmato non sarà Ronaldo il calciatore più ricco del mondo, notizia che ha dell'incredibile!Amico storico di Ronaldo, Ricardo «Ricky» Regufe compare in tutte le foto con CR7 in Arabia Saudita. È stato lui, e non Mendes, a curare la trattativa monstre con l’Al Nassr ...