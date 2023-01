Ajax | fissato il prezzo per Kudus

Sportitalia

Secondo quanto riportato inizialmente dal De Telegraaf , i bavaresi avrebberole visite mediche con il difensore exche ha lasciato proprio l'olanda solamente pochi giorni fa chiudendo l'...Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, i bavaresi avrebberole visite mediche con il difensore ex ... Ajax, fissato il prezzo del cartellino di Kudus: servono 45 milioni di ... Ajax, Blind lascia i Lancieri. Il difensore olandese lascia dopo 23 anni; per lui anche 4 stagioni con la maglia del Manchester United.La Juventus insegue anche Kudus in vista del calciomercato: l'Ajax si pone come ostacolo fissando il prezzo del giocatore ...