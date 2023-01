Agenzia ANSA

Undi 63 anni è morto schiacciato dal trattore che stava manovrando. Il fatto è avvenuto in una zona boschiva di Chiampo, nel vicentino. L'uomo era intento a fare legna all'interno della sua ...... fare delle scelte più consapevoli da. Verso la nuova agricoltura - AUDIO INTERVISTA a ...per arresto cardiaco pochi minuti dopo Liti familiari e incidenti stradali, 458 chiamate al ... Agricoltore muore schiacciato sotto trattore - Veneto (ANSA) - CHIAMPO, 06 GEN - Un agricoltore di 63 anni è morto schiacciato dal trattore che stava manovrando. Il fatto è avvenuto in una zona ...CHIAMPO - Poco prima, delle 15:30, di oggi 6 gennaio giorno della Befana, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona boschiva di via Angio a Chiampo per un trattore rovesciato che ha schiacciato ...