Agenti di calcio | dal 9 gennaio entra in vigore il regolamento che mette un tetto alle commissioni

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dal 9entrerà inil nuovoper glidie mercato. A renderlo noto è la stessa Fifa sui suoi canali ufficiali. La nota riporta quanto segue: ”A seguito della loro approvazione da parte del Consiglio Fifa nel dicembre 2022, il nuovoFifa per glidi(FFAR) entrerà inlunedì 92023, segnando così un passo fondamentale verso l’istituzione di un sistema di trasferimento dipiù equo e trasparente” “I nuovi regolamenti introducono standard di servizio di base per glidie i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorie, il divieto di rappresentanza multipla per ...

