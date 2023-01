Affare Pozzo | Independiente indispettito | ultimatum dall’Argentina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe dovuto essere il primo colpo di mercato del Benevento, Tomasrischia invece di rimanere (almeno per il momento) una suggestione., infatti, raccontano di unindispettivo per un’offerta formale da parte del club di via Santa Colomba non ancora recapitata nella sede argentina. La società di Avellaneda era fiduciosa di ricevere un’offerta nei primi giorni del nuovo anno e invece Pasquale Foggia ancora non ha sciolto le riserve. L’accordo sembrava essere stato raggiunto sulla base di un milione e 300mila euro da versare nelle casse dei sudamericani, che avrebbero mantenuto una percentuale sulla futura rivendita di “Toto”. Per il momento, come raccontano, l’offerta non sarebbe stata formalizzata e i vertici ...